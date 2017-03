publié le 01/03/2017 à 09:48

Nouveau triomphe pour La Stagiaire. La série de France 3 avec Michèle Bernier en taularde innocente devenue juge stagiaire a réuni plus de 4,5 millions de personnes, soit 17,7 % de part d'audience. Une performance remarquable, puisque la fiction du service public arrive largement en tête devant The Amazing Spider-Man : le destin d'un héro diffusé le même soir sur TF1.



Le blockbuster signé Marc Webb avec Andrew Garfield dans le costume de l'Homme-araignée et Emma Stone, qui vient de remporter l'Oscar de la Meilleure actrice, a tout de même attiré plus de 2,8 millions de téléspectateurs pour 13,7 de part d'audience. En troisième position, arrive Maison à vendre sur M6. L'émission animée par Stéphane Plaza a été suivie par plus de 2,5 millions de passionnés. Un résultat qui prouve une nouvelle fois la fidélité du public pour ce programme.

Tout le monde joue avec ses émotions, le jeu de France 2 présenté par Nagui et Michel Cymes, arrive quant à lui quatrième avec 2,5 millions de téléspectateurs, soit de 11,6 % de part de marché. Et pour finir, à la cinquième place, on retrouve le film The American, d'Anton Corbijn avec George Clooney, sur C8, qui a séduit un peu plus de 1 million de Français pour 4,6 % de part d'audience.