Michèle Bernier et Antoine Hamel dans "La Stagiaire"

publié le 07/03/2018 à 11:19

La fiction française a décidément la cote sur France 3. Pour la soirée du mardi 6 mars, la série La stagiaire avec Michèle Bernier et Antoine Hamel a réuni 4,7 millions de téléspectateurs. Un succès qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 18,5%.



Derrière on retrouve Les pouvoirs du corps humain sur France 2. Le magazine animé par le duo Cymès-Karembeu a attiré 3,4 millions de curieux (14,6% de part d'audience). Sur TF1, le film Les Visiteurs avec Christian Clavier et Jean Reno se classe en troisième position. Ce classique de la comédie française a rassemblé 3 millions de fans, pour une part d'audience de 13%.

Sur M6, Le meilleur pâtissier, spéciale célébrités se retrouve au pied du podium. Le concours culinaire a ravi les papilles de 2 millions de gourmands (9,5% de part d'audience). Enfin sur la TNT, c'est Benjamin Gates et le trésor des templiers avec Nicolas Cage qui s'impose sur W9. Le film d'aventures a été suivi par 834.000 téléspectateurs (3,7% de part d'audience).