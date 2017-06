publié le 29/06/2017 à 09:40

TF1 a mené encore une fois la danse côté audiences, mercredi 28 juin. Avec la série Ransom, la Une a séduit 4,1 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie, soit 18,1% du public. Un beau score pour cette série franco-canadienne créée par Frank Spotnitz et David Vainola, et dont l'histoire s'inspire de la carrière de Laurent Combalbert et Marwan Mery, négociateurs professionnels.



France 2 n'est pas en reste et réalise même un score honorable avec la diffusion de Boulevard du Palais, avec

Anne Richard, dans le rôle de la juge d'instruction Nadia Lintz et Jean-François Balmer dans celui d'un commandant alcoolique. La fiction tirait sa révérence après 17 saisons. Les deux épisodes ont conquis 3,4 millions de téléspectateurs, soit 15,3% du public installé devant son téléviseur. M6, qui a diffusé son émission culinaire Le Meilleur Pâtissier spéciale célébrités, affiche un score en hausse et s'inscrit sur la troisième marche du podium. 2,6 millions de téléspectateurs ont suivi l'émission, soit 13,6% du public.

Du côté de la TNT, c'est TMC qui arrive en tête des audiences. La chaîne a diffusé le match de foot qui a opposé le Chili au Portugal. 1,1 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre, 5% du public.