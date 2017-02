Le match de l'OM et l'OL en seizièmes de finale de la Coupe de France a permis à France 3 de supplanter ses concurrentes dans la course aux audiences.

Crédit : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Rod Fanni, bras levé, a mis l'OM sur la bonne voie en ouvrant le score à la 24e minute, mardi 31 janvier 2017

par Benjamin Pierret publié le 01/02/2017 à 09:35

Marseille s'est imposé face à Lyon en seizième de finale de la Coupe de France, et France 3 s'est imposée face à ses concurrentes par la même occasion. Avec 3 millions de supporters branchés sur la trois et 13,9 % de part d'audience, la chaîne a été la plus visionnée dans la soirée du 31 janvier. M6 arrive en deuxième position grâce à Chasseurs d'appart, le choc des champions.



Ce premier épisode de cette compétition, qui a vu s'affronter les meilleurs agents de Lyon afin que l'un d'entre eux soit qualifié pour la grande finale nationale, a rassemblé 2.7 millions de fidèles, soit 11,9 % de PDA. La 6 se retrouve au coude-à-coude avec TF1, qui se hisse sur la troisième marche du podium avec la série Chicago Med : 2.9 millions de fidèles pour 11,7 % de part d'audience.



Sur France 2, le documentaire L'Épopée des gueules noires centré sur les extracteurs de houille du XIXe siècle a rassemblé 2.7 millions de passionnés d'histoire et 11,0 % de part d'audience. Enfin, un autre documentaire, Perturbateurs endocriniens : tous intoxiqués ? a rassemblé 1.4 million de personnes inquiètes de leur santé, soit 5,7 % de PDA.