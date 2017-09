publié le 13/09/2017 à 08:56

Les téléspectateurs ont tranché : à la nouvelle série diffusée sur TF1, ils ont préféré l'intrigue judiciaire de France 3 avec Victoria Abril. Mardi 12 septembre, La loi de Gloria s'est imposée en tête des audiences, réunissant 3,7 millions de fidèles, soit 16,7% de parts de marché. Cette série devance donc de peu celle diffusée sur la Une : Conviction a rassemblé 3,3 millions de curieux devant leur poste de télévision, permettant à la chaîne d'enregistrer 14,6% de parts d'audiences. En troisième place du podium, on retrouve le documentaire Maison à Vendre sur M6, qui a intéressé 2,6 millions d'amateurs, soit 12,2% de parts de marché.



Ces trois programmes arrivent donc en tête des audiences devant les autres chaînes. Non loin derrière, on retrouve France 2 qui peine à convaincre les téléspectateurs avec Qui sera le prochain grand pâtissier ? Le concours culinaire a séduit seulement 1,5 million d'amateurs de pâtisseries, soit 7,3 % de parts de marché. La chaîne s'impose néanmoins d'une courte tête devant C8, qui surprend avec le film Mariage chez les Bodin's : ils étaient 1,01 million devant leur poste de télévision, soit 4,8% de parts d'audiences.