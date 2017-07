Audiences TV : "La Doublure" sur TF1 l'emporte face aux "Enfants du marais"

publié le 17/07/2017 à 10:56

Deux films français s'opposaient dimanche 16 juillet à la télévision. C'est La Doublure de Francis Veber avec Gad Elmaleh (dans le rôle de François Pignon) et Alice Taglioni, qui a remporté ce duel avec 18 points de part d'audience en rassemblant quelques 3,4 millions de téléspectateurs.



Les Enfants du Marais, malgré son imposant casting - Jacques Villeret, Jacques Gamblin, André Dussollier, Michel Serrault et Isabelle Carré - n'arrive que troisième de la soirée avec 2,4 millions de téléspectateurs.



Les Français ont préféré regarder un épisode de Capital sur M6. Le magazine proposait des reportages sur les croisières et les paquebots géants : enquête sur un incroyable business. L'émission arrive sur la deuxième marche du podium et a réuni 2,6 millions de téléspectateurs avides de rêve de farniente sur l'un de ces mastodontes des océans.