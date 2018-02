Audiences TV : "L'étudiante et Monsieur Henri" s'impose sur France 2

Noémie Schmidt et Claude Brasseur dans le film "L'étudiante et Monsieur Henri"

publié le 26/02/2018 à 10:02

Le cinéma français s'est imposé face au blockbuster américain. Dans la soirée du 25 février, France 2 est arrivée en tête des audiences avec L'étudiante et Monsieur Henri. Le film avec Claude Brasseur et Noémie Schmidt a réuni 4,3 millions de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 17,4%.



Derrière, on retrouve Blanche-Neige et le Chasseur diffusé sur TF1. Le long-métrage américain avec Kristen Stewart et Chris Hemsworth a attiré environ 4,2 millions de fans (18,2% de part d'audience). La série Brokenwood arrive en troisième position avec près 3 millions de téléspectateurs sur France 3. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 11,7%.

Sur M6, place à Capital et son numéro consacré à l'immobilier. L'émission a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 9,9%. Enfin, le film Le fils du désert diffusé sur Arte a été regardé par 1,1 million de téléspectateurs (4,4% de part d'audience).