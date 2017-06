Clayne Crawford et Damon Wayans dans la série "L'Arme fatale"

publié le 07/06/2017 à 09:30

Rien ne peut stopper le succès de L'Arme Fatale. Mardi 6 juin, l'adaptation télé de la saga avec Mel Gibson et Danny Glover a une nouvelle fois remporté le match des audiences, et de loin. Plus de 5,4 millions de fidèles de ce programme étaient devant leur écran, ce qui a permis à TF1 d'enregistrer une part d'audience de 21,5%.



La chaîne s'est ainsi positionnée loin devant France 3, qui signait le retour de la série policière Tandem après la diffusion en mars dernier des deux premiers épisodes. 3,2 millions de téléspectateurs ont retrouvé ce show télévisé, pour une part de marché de 12,7%. M6 arrive en troisième place du podium avec sa diffusion en direct de la pièce de théâtre Le Fusible avec Stéphane Plaza. Ils étaient 2,6 millions amateurs d'art vivant devant ce programme, soit 11,8% du public.

Non loin derrière, on retrouve France 2 avec son émission spéciale Le Test qui sauve, dédiée aux gestes de survie. Ils étaient 2,4 millions de curieux devant ce programme, pour une part d'audience de 10,5%. France 5 arrive en dernière position de ce match des audiences avec la diffusion d'un documentaire La Bretagne contre vents et marées. Ils étaient 994 millions de personnes à suivre ce programme, soit 3,9% des téléspectateurs.