publié le 28/03/2018 à 09:53

L'Arme fatale continue de séduire sur TF1. Dans la soirée du mardi 27 mars, la série américaine a permis à la première chaîne d'arriver en tête des audiences, avec près de 4,6 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 18,6%.



La fiction française attire de plus en plus de téléspectateurs sur France 3. Le téléfilm Alexandra Ehle avec Julie Depardieu a séduit 4,2 millions de curieux, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 17,7%. Sur M6, l'émission Maison à vendre présentée par Stéphane Plaza a rassemblé 2,7 millions d'aficionados (11,9% de part d'audience).

Au pied du podium, on retrouve Laissez-vous guider sur France 2. Le programme animé par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch a attiré 2,4 millions de férus d'Histoire, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 10,4%. Enfin sur la TNT, le football s'impose sur C8. Le match amical entre l'Espagne et l'Argentine a fédéré 983.000 téléspectateurs (5% de part d'audience).