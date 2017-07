publié le 25/07/2017 à 11:51

Comme chaque lundi soir, les agriculteurs de L'Amour est dans le pré sont en compétition avec les experts d'Esprits criminels. Dans la soirée du 24 juillet, 4,6 millions de téléspectateurs étaient sur M6. La chaîne enregistre une part d'audience de 21,2%. Un peu plus loin, Esprits criminels a été regardé par 3,2 millions de téléspectateurs pour l'épisode Les racines de la haine. En troisième position, la série de France 2 Major Crimes avec 2,3 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 10,6%, selon Puremédias.





Sur France 3, le film de l'été Les Randonneurs avec Benoît Poelvoorde et Karin Viard, a réjoui 1,9 million de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 9,3%. Enfin Le comte de Monte-Cristo avec Gérard Depardieu et Ornella Muti sur France 5 a passionné 1 million de téléspectateurs.