publié le 25/07/2016 à 09:52

C'est France 3 qui remporte le match des audiences du dimanche 24 juillet, avec Inspecteur Barnaby. La série a réuni 3.2 millions de fidèles, soit 16.1% des audiences. Les cinéphiles ont été nombreux à se rabattre sur TF1 et le film Turf (visionné par 2.9 millions de personnes, 15.4% des audiences), ou France 2 et la comédie Paris à tout prix (2.8 millions de téléspectateurs, 14.4% des audiences).



Sur M6, le dernier numéro du magazine Capital, baptisé Tourisme gourmand : enquête sur les produits du terroir, a rassemblé 2.1 millions de personnes, soit 11.4% de PDA. En queue de peloton, on retrouve Les 100 lieux qu'il faut voir, le documentaire de France 5 (682.000 curieux, 3.5% des audiences) et enfin France 4, avec le documentaire Dans les coulisses du Tour de France (378.000 téléspectateurs, 2% des audiences).