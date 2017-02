publié le 28/02/2017 à 09:32

L'archéologue la plus célèbre du cinéma américain n'a pas pris une ride. Indiana Jones et la dernière croisade, troisième volet des aventures du mythique personnage interprété par Harrison Ford, a attiré 3.4 millions de fans sur M6, soit 15,6 % de part d'audience. Sur TF1, la série belge Ennemi public a convaincu 3.1 millions de fidèles, pour 12,3 % de PDA. France 2 la suit de très près avec Castle : 3.1 millions d'inconditionnels, soit 12,1 % de part d'audience.



France 3 réalise un bon score grâce à Salaud, on t'aime. Le film de Claude Lelouch avec Johnny Hallyday et Sandrine Bonnaire a charmé 2.3 millions de cinéphiles, soit 9,9 % de part d'audience pour la troisième chaîne. Enfin, TMC réussit à tirer son épingle du jeu grâce à Elysium. le film d'anticipation de Neill Blomkamp avec Matt Damon et Jodie Foster a captivé 1.2 millions de téléspectateurs, soit 5,2 % de téléspectateurs.