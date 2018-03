Audiences TV : "Harry Potter" bat largement "Papy fait de la résistance"

publié le 29/08/2016 à 09:55

Harry Potter, Hermione et Ron passionnent toujours autant les téléspectateurs. Diffusé sur TF1, le 6e volet des aventures de l'apprenti sorcier est arrivé largement en tête des audiences du dimanche 28 août 2016, avec 4.9 millions de téléspectateurs et 26, 1% de part d'audience. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé bat à plate couture Papy fait de la résistance sur France 2. Le film culte de Jean-Marie Poiré a réuni 3,2 million de personnes, soit 15% de part de marché. Le nouvel épisode des Enquêtes de Murdoch arrive sur la troisième place du podium avec 3,1 millions de fidèles et 14,5% de PDA.



Sur M6, le dernier numéro du magazine Capital, baptisé Villas de luxe, destinations de rêve : le business des vacances sans limite a rassemblé 2.1 millions de personnes, soit 10.4% de part d'audience. Un chiffre stable par rapport à d'habitude. En queue de peloton, on retrouve Les 100 lieux qu'il faut voir, le documentaire de France 5 (754.000 curieux, 3.5% des audiences).