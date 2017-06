publié le 08/06/2017 à 09:37

Soirée au coude à coude entre TF1 et France 2. La Une est arrivée en tête avec son indétrônable série américaine Grey's Anatomy qui a été suivie par 4,3 millions de fidèles, soit 17,8% du public, selon Médiamétrie. France 2 arrive non loin derrière et affiche un score très honorable avec la diffusion du polar On l'appelait Ruby. Près de 4,2 millions de téléspectateurs ont été convaincu par le jeu de Mélanie Doutey, soit 17,5% du public.



France 3 et M6 ne sont pas en reste. 2,6 millions de personnes ont été séduites par Des racines et des ailes consacré à la Normandie sur la Trois (11,6% du public). Le documentaire a talonné la Six et son traditionnel Recherche appartement ou maison qui a été suivi par 2,5 millions de fidèles (10,7% du public).

Du côté de la TNT, forcément, on se partage les miettes. W9 mène la danse avec Enquêtes criminelles. 741.000 personnes ont suivi ce magazine de faits divers (3,4% du public). C8 arrive derrière : 641.000 personnes ont suivi le magazine consacré aux Secrets de nos produits préférés (2,9% du public).