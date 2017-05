publié le 18/05/2017 à 09:33

Carton plein pour TF1 pour la soirée du mercredi 17 mai. Meredith et ses collègues devancent une nouvelle fois la concurrence et dominent les audiences. La série médicale Grey's Anatomy, diffusée sur TF1, a rassemblé près de 4,5 millions de téléspectateurs, soit 18.3% de part d'audience. Un programme qui continue d'attirer les curieux, bien que la série en soit à sa onzième saison, dont l'épisode 13 était diffusé mercredi 17 mai.



En seconde position, on retrouve le téléfilm Baisers cachés, proposé par France 2. Une fiction réalisée par Didier Bivel, avec Patrick Timsit et Barbara Schulz, qui raconte l'histoire de Nathan qui, à 16 ans, découvre son homosexualité et subit les brimades et les violences de ses camarades de classe. Le téléfilm Baisers cachés a attiré plus de 3,6 millions de téléspectateurs, soit 15.1% de part d'audience.

Enfin, le nouveau numéro de Recherche appartement ou maison, emmené par Stéphane Plaza et diffusé sur M6, totalise près de 2,6 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 10%.