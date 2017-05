Audiences TV : "Grey's Anatomy" sur TF1 devance "Merci pour tout Charles"

publié le 25/05/2017 à 09:43

La série médicale de TF1 s'impose sur les autre chaînes, pour la soirée du mercredi 25 mai. Meredith et ses collègues continuent de rassembler les admirateurs, qui étaient plus de 3,7 millions devant leur télévision pour ce treizième épisode de la saison 13 de Grey's Anatomy, soit 16.7% de part d'audience.



Non loin derrière TF1, on retrouve France 2, qui diffusait le téléfilm romantique Merci pour tout Charles, de Ernesto Ona, avec Charlotte de Turckheim et Catherine Jacob. Un long-métrage sentimental qui a attiré plus de 2,6 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 11.9%.

C'est ensuite Maison à Vendre, sur M6, qui se hisse à la troisième position de la soirée du 25 mai. L'émission emmenée par Stéphane Plaza totalise près de 2,4 millions de téléspectateurs, soit 11.1% du public. Juste derrière M6, on retrouve le magazine de France 3, Des racines et des ailes, qui a passionné plus de 2,3 millions de fidèles, soit 10.8% de part d'audience. Les amateurs de voyages ont pu faire un tour en Provence, au milieu de la Côte Bleue, la Crau, les Alpilles et la montagne Sainte-Victoire, emblème du Pays d'Aix.