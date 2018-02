Chris Noth, Danny Pino et Leven Rambin de la série "Gone"

publié le 14/02/2018 à 09:35

Pour la troisième soirée consécutive de la semaine, TF1 est en tête des audiences télé. Le mardi 13 février, la chaîne diffusait un nouvel épisode de la série américaine Gone qui a rassemblé 4 millions de téléspectateurs. À cette occasion, TF1 enregistre une part d'audience de 16,2%.



Les amateurs et amatrices de gastronomie, eux, ont passé la soirée devant La fabuleuse histoire du restaurant sur France 2. L'émission, présentée par Stéphane Bern a séduit 3,26 millions de téléspectateurs (14% de part d'audience). Belle et Sébastien sur M6 de Nicolas Vanier arrive en troisième position avec 3,20 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 14%.

Sur France 3, Meurtres à Dunkerque a été regardé par 2,8 millions de téléspectateurs (12% de part d'audience). Enfin, le documentaire Machu Picchu : Le secret des Incas sur France 5 a fait voyager 1,3 million de téléspectateurs (5,3% de part d'audience).