Audiences TV : "Eyjafjallojökull" leader devant "La Tête haute"

publié le 14/05/2018 à 09:35

Le rire et la comédie était à l'honneur pour la soirée ciné du dimanche 13 mai. Et c'est TF1 qui a triomphé avec Eyjafjallojökull. Le film avec Dany Boon et Valérie Bonneton a séduit près de 6,1 millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne d’enregistrer au passage une part d'audience de 25,5%.



Derrière sur France 2, le long-métrage La Tête Haute avec Rod Paradot a rassemblé 3,3 millions de cinéphiles, permettant à la chaîne publique d'enregistrer une part d'audience de 14,3%. Sur France 3, les enquêtes du célèbre Inspecteur Barnaby ont attiré 2,9 millions de curieux (pour une part d'audience de 12,1%).

À quelques jours du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, Zone Interdite sur M6 a proposé un documentaire inédit qui a passionné 2,3 millions de fans de la famille royale (pour 10% de part d'audience). Enfin sur Arte, le film Le vent se lève a réuni 1,1 million de téléspectateurs (4,8% de part d'audience).