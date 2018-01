Jason Statham, Randy Couture et Sylvester Stallone dans "Expendables : unité spéciale"

publié le 08/01/2018 à 11:22

Carton plein pour TF1 pour ce début de semaine. Avec la diffusion d'Expendables : Unité Spéciale, qui réunit entre autres, Sylvester Stallone, Bruce Willis et Jason Statham, la chaîne a été regardée par 4,5 millions de téléspectateurs. À cette occasion, TF1 enregistre une part d'audiences de 18,7%.



Sur France 2, Les Tontons flingueurs de Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, entre autres, a fait vibrer 3,9 millions de personnes (15,9% de parts d'audience). Maigret, la nuit du carrefour sur France 3 a été regardé par 3,2 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre à cette occasion 12,6% de parts d'audience.

Enfin, Zone interdite sur Enfants de gitans : une vie de roi a été suivi par 3 millions de téléspectateurs sur M6. Quant au film Out of Africa avec Meryl Streep et Robert Redford sur Arte, a ému 1,1 million de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 5%.