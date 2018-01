Crédit : Best Screen Grab Available / CBS Broadcasting

Joe Mantegna et Paget Brewster dans "Esprits criminels"

publié le 18/01/2018 à 10:08

Qui peut détrôner Esprits criminels ? Comme chaque mercredi soir, la série américaine diffusée sur TF1 est en tête des audiences télé. L'épisode Liste noire de la saison 13 a réuni 4,6 millions de téléspectateurs. À cette occasion, TF1 enregistre une part d'audiences de 19% et prend la première place du classement.



Plus loin, le téléfilm policier Une chance sur six avec Patrick Sébastien sur France 2, a été regardé par 2,88 millions de téléspectateurs (12,3% de part d'audience). En troisième position, la suite de la série Souviens-toi sur M6 avec 2,81 millions de téléspectateurs. M6 enregistre ainsi une part d'audiences de 11,6%.

Des Racines et des ailes sur France 3 consacré à la Vendée a été regardé par 2,5 millions de téléspectateurs (11,8% de part d'audiences). Quant au film L'heure d'été d'Olivier Assayas sur Arte, il a réuni 1,3 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 5,7%.