Les séries policières continuent de passionner les téléspectateurs. Diffusée sur TF1, Esprits criminels a une nouvelle fois remporté le match des audiences, réunissant 4,9 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre ainsi une part de marché de 21,1%, s'imposant en tête devant M6.



La sixième chaîne a en effet diffusé un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré, qui une nouvelle fois a conquis les amateurs des histoires amoureuses champêtres : 4,7 millions de fidèles du programme ont suivi l'émission, pour une part de marché de 20,4%. En troisième place du podium, on retrouve loin derrière Major Crimes, dont la troisième saison était diffusée sur France 2 et a conquis 2,4 millions de curieux, soit 10,7 % de téléspectateurs.

Non loin derrière, on retrouve Les Fugitifs, la comédie avec Gérard Depardieu et Pierre Richard que proposait France 3 : 2,1 millions de cinéphiles ont suivi ce long-métrage. La chaîne a ainsi enregistré 9,3% de parts de marché. Arte conclut ce match des audiences en arrivant en bas du podium : 1,1 million d'amateurs ont regardé le film Les Affameurs avec James Stewart et Rock Hudson, soit 4,9% des audiences de la soirée.