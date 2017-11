Audiences TV : "Esprits criminels" leader devant "Nouvelle Star"

publié le 02/11/2017 à 09:57

Mercredi soir, TF1 a dominé les audiences avec la suite du douzième cru de la série policière Esprits criminels. Sur les quatre épisodes diffusés, les deux premiers ont réuni 3,7 millions d’aficionados, soit 15,7% de part de marché.



En deuxième position arrive France 2 et sa fiction française Nina. Les deux chapitres inédits (suivis de deux rediffusions) ont attiré 3,2 millions de curieux. La part de marché s’élève donc à 13,4%. Des racines et des ailes clôt le podium. Le documentaire, diffusé sur France 3, a séduit 2,6 millions de téléspectateurs, soit 11,7% du public de quatre ans et plus.

M6 loupe de peu sa place dans le trio de tête avec le démarrage de la saison 13 du télé-crochet Nouvelle Star. La nouvelle formule de l'émission a attiré 2,5 millions de Français. La part de marché atteint 11,9% sur les individus de quatre ans et plus. Arte arrive en cinquième position avec le thriller français Le Grand Jeu. Le film porté par le charismatique Melvil Poupaud a réuni 1,3 million de cinéphiles, soit 5,4% de part d’audience.