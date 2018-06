Audiences TV : "Esprits criminels" devance "Le mur de l'Atlantique"

publié le 12/06/2018 à 09:30

Enquêtes et investigations ont fait bon ménage dans la soirée du lundi 11 juin. En effet, TF1 termine en tête des audiences grâce à sa série Esprits criminels qui continue de rassembler près de 4 millions de téléspectateurs. La première chaîne enregistre au passage 17,3% de part d'audience.



Derrière sur France 3, le film Le mur de l'Atlantique a attiré près de 3 millions de cinéphiles, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 13,6%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 et la série américaine Major Crimes qui continue de passionner 2,7 millions de fidèles (pour une part d'audience 11,6%).

Sur M6, le concours Le meilleur pâtissier : les professionnels séduit près de 2,2 millions de gourmands, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 11,5%. Enfin sur la TNT, C8 domine la concurrence grâce au film Colombiana avec Zoe Saldana, qui a réuni 1 million de téléspectateurs (5,1% de part d'audience).