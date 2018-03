publié le 08/03/2018 à 09:45

Lebowitz contre Lebowitz, la série française portée par Clémentine Célarié et Caroline Anglade sur France 2, n'a pas fait le poids face à Esprits criminels sur TF1. La fiction américaine a séduit 3,9 millions de téléspectateurs dans la soirée du 7 mars, pour une part d'audience de 16,1%.



De son côté, Lebowitz contre Lebowitz a réuni 3,2 millions de téléspectateurs. France 2 enregistre une part d'audience de 13,3%. En troisième position, la suite de la compétition culinaire Top Chef avec 2,8 millions de téléspectateurs (14% de part d'audience).



Des racines et des ailes sur France 3 a fait voyager 2,6 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 12,1%. Enfin, sur Arte, Suzanne, avec Sara Forestier, Adèle Haenel et François Damiens a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 4,7%.