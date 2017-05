publié le 29/05/2017 à 09:42

Denzel Washington et Equalizer survolent les audiences du dimanche 28 mai. Diffusé sur TF1, le thriller du réalisateur américain Antoine Fuqua, sorti en 2014, s'impose sur les autres chaînes en attirant plus de 5,6 millions de téléspectateurs, soit 26.9% de part d'audience.



En seconde position des audiences de ce dimanche soir, on retrouve France 3, qui diffusait un nouvel épisode d'Inspecteur Barnaby. Une nouvelle enquête pour le héros incarné par Neil Dudgeon, qui a rassemblé plus de 2,6 millions de fidèles, soit 11.6% de part d'audience.

M6, qui proposait un nouveau magazine de Zone Interdite, a convaincu près de 2,4 millions de téléspectateurs, soit 11% de part d'audience. Enfin, France 2, qui proposait le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Les Infiltrés, totalise plus de 2,3 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 11.1.