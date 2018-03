publié le 29/09/2016 à 09:44

La fin approche pour Les Experts : Cyber. Pas renouvelée pour une troisième saison outre-Atlantique pour cause d'audiences décevantes, la série américaine, ultime déclinaison des Experts, ne convainc pas non plus le public français de TF1. Mercredi 28 septembre, seuls 3.504.000 téléspectateurs étaient rassemblés devant Appels à l'aide, épisode de la saison 2. La part de marché de 15,4% est largement en dessous de la moyenne de la chaîne. Fin du calvaire pour TF1 le 5 octobre. Ce soir-là, la Une diffusera le final de la série portée par Ted Danson, ex-patron de la police scientifique dans Les Experts, et James Van Der Beek, ex-héros de la série Dawson.



France 2 lançait, quant à elle, la deuxième saison de Nina. La série française réalise un moins bon démarrage qu'en saison 1. 3.059.000 téléspectateurs ont suivi l'épisode intitulé Le lendemain de la veille, soit 13,2% du public. La médaille de bronze revient à M6, qui innovait dans sa case du prime time. La chaîne diffusait Dossier Tabou. Le nouveau magazine de Bernard de la Villardière, qui faisait polémique avant même qu'il ne soit diffusé, s'intéressait à l'islam de France. Le journaliste a intéressé 2.387.000 téléspectateurs, soit 12,2% du public. Une audience bien au-dessus de la moyenne de la chaîne.

France 3 proposait le magazine Faut pas rêver. Philippe Gougler, qui a succédé à la présentation à Laurent Bignolas et Tania Young, a fait voyager ses téléspectateurs en Grèce, des Cyclades au Péloponnèse. 2.281.000 amateurs de découverte ont répondu présents, soit 10,5% du public. Aucune chaîne de la TNT ne dépasse le million de téléspectateurs. France 4 s'en approche avec le film Rien que pour vos yeux, qui a convaincu 880.000 téléspectateurs, soit 4,1% du public.