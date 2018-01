publié le 05/01/2018 à 10:55

Carton pour M6 et son conte de fées. Dans la soirée du jeudi 4 janvier, la chaîne a pris la tête des audiences en fédérant 4,2 millions de téléspectateurs devant le film Cendrillon, du réalisateur Kenneth Branagh. Avec Cate Blanchett, désignée présidente de la 71e édition du Festival de Cannes, dans le rôle de la marâtre et Lily James dans celui de Cendrillon, l'aventure a rassemblé 17,9% du public, selon Médiametrie.



TF1 n'est pas en reste et se place en deuxième position sur le podium. 3,9 millions de téléspectateurs ont été séduits par Une rencontre, une comédie sentimentale avec Sophie Marceau et François Cluzet (16% de part d'audience).



Sur le service public, France 2 et France 3 ont été au coude à coude mais c'est finalement la Trois qui a remporté le match, avec 2,2 millions de personnes convaincues par Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi (11,4% du public), contre 2,1 millions de téléspectateurs devant la Deux et l'émission Gare au Garou (9,9% du public).