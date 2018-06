publié le 13/06/2018 à 09:29

Un match des légendes qui permet à TF1 de terminer sur la première marche du podium des audiences. Dans la soirée du mardi 12 juin, plus de 5,8 millions de fans nostalgiques ont assisté à la victoire de l'équipe de France 1998 face aux légendes de la FIFA, à quelques jours du début du Mondial de football en Russie. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 27,5%.



France 3 se classe en deuxième position avec Tandem. La série française a rassemblé près de 3,9 millions de fidèles, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 15,7%. Médaille de bronze pour M6 et l'émission The Island Célébrités qui a passionné 1,6 million de téléspectateurs (pour une part d'audience 6,7%).

W9, la petite sœur de la sixième chaîne tire son épingle du jeu sur la TNT avec le film Armageddon, qui a attiré près de 1,3 million de cinéphiles (pour une part d'audience de 6,3%). Enfin sur France 2, le jeu Seul contre tous animé par Nagui a réuni près de 1,2 million de personnes (5,5% de part d'audience).