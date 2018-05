Audiences TV : "Capitaine Marleau" leader devant "L'Arme Fatale"

publié le 02/05/2018 à 09:43

Même un jour férié, pas de répit pour Capitaine Marleau et ses fidèles téléspectateurs en cette soirée du 1er mai. La série policière avec Corinne Masiero permet à France 3 de se hisser en tête des audiences, réunissant 5,9 millions d’enquêteurs en herbe. La chaîne enregistre une part d'audience de 24%.



En deuxième position, TF1 continue de rassembler les fans d'action avec L'Arme Fatale. La série américaine a captivé 4,2 millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 16,6%. M6 s'empare de la troisième marche du podium grâce au film Exodus: Gods and Kings, qui a séduit plus de 2 millions de cinéphiles (9,9% de part d'audience).

Le magazine 20h55 diffusée sur France 2, consacré aux histoires secrètes de la Présidentielle 2017 a attiré près de 1,9 million de curieux. La chaîne publique enregistre une part d'audience de 8,1%. Autre magazine sur TMC, 90' Enquêtes a rassemblé 903.000 téléspectateurs (4,5% de part d'audience).