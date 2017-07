publié le 26/07/2017 à 09:40

Le mardi 25 juillet était une soirée riche pour les amateurs de séries. Camping Paradis sur TF1, La Stagiaire sur France 3 et Quantico sur M6. C'est la première chaîne qui remporte ce match avec 4,2 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 22,2%. Arrive ensuite La Stagiaire (France 3) avec Michèle Bernier et Arié Elmaleh pour une rediffusion qui a passionné 2,7 millions de téléspectateurs et 13,3% de PDA. En troisième position, Quantico (M6) avec 2,1 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 10,4%.



Sur France 2, le match Russie-Allemagne (0-2) pour l'Euro féminin de football a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs. Enfin l'aventure inédite de Mouts et Nans jusqu'à Amsterdam dans le documentaire Nus et culottés sur France 5 a fait voyager 1 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 5%.