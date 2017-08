publié le 23/08/2017 à 09:33

Le match des audiences était serré ce mardi 22 août. C'est finalement TF1 qui a tiré son épingle du jeu et qui a conquis le plus de téléspectateurs grâce à la diffusion de Camping Paradis. La série a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs, soit 18,8% du public.



Mais les autres chaînes n'étaient pas en reste. Non loin derrière, France 3 s'est également imposé avec le téléfilm Meurtres à Collioure qui a captivé 3,027 millions de fidèles pour 15,2% de part d'audience. Elle dépasse d'une très courte tête France 2 qui diffusait la Coupe du monde féminine de rugby, qui a vu la défaite des Françaises face à l'Angleterre : 3,020 millions amateurs de sports ont suivi ce match, soit 15,1% du public de la soirée.

Les trois chaînes ont ainsi devancé M6, qui proposait pour le public une rediffusion du film Le Petit Nicolas, avec Kad Merad et Valérie Lemercier. Ils étaient 2,02 millions de cinéphiles devant ce programme, soit 10,3% des parts de marché. C'est finalement C8 qui a réussi à s'imposer face à la concurrence de W9 et TMC qui diffusaient le même soir des documentaires consacrés à la princesse de Galles : Diana, notre mère : sa vie et son héritage sur la huitième chaîne a attiré 1,03 million de curieux, soit 5,2% du public, clôturant ainsi ce match des audiences.