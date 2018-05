publié le 21/05/2018 à 11:11

C'était presque un combat gagné d'avance. Il faut dire que le blockbuster futuriste et fantastique de James Cameron, Avatar, a été un carton incontesté dans les salles obscures lorsqu'il est sorti en 2009. Les téléspectateurs n'avaient pas la fameuse technologie 3D (qui faisait le sel de l'expérience cinématographique) dans leurs salons, mais ils ont été plus de 4,7 millions de téléspectateurs à regarder le film sur TF1 dimanche 20 mai 2018.



France télévisions présentait un prime-time solide aussi avec le film Un + Une sur France 2 qui a rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs et surtout la série Inspecteur Barnaby qui a satisfait près de 3 millions de curieux sur France 3.

Juste derrière France 2, avec près de 2 millions de curieux, M6 proposait une soirée sur le thème de la maison, des balcons et des jardins pour son magazine dominical Capital.