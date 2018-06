Audiences TV : "Argentine-Croatie" cartonne devant "Entre vents et marées"

publié le 22/06/2018 à 09:44

Nouveau carton pour TF1 qui décroche la première place sur le podium des audiences. En cette période de Coupe du monde de football, près de 6 millions de téléspectateurs ont assisté à l'écrasante victoire de la Croatie face à l'Argentine. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 28,8%.



En deuxième position, on retrouve France 3 et son téléfilm Entre vents et marées qui a attiré près de 2,8 millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 13,5%. Qui dit 21 juin dit Fête de la musique. Pour cette journée spéciale, France 2 diffusait le programme musical Tous à Nice qui a rassemblé près de 2,3 millions de fêtards devant leur écran (pour une part d'audience de 14,9%).

Sur M6, le film Duo d'escrocs a séduit près de 1,5 million de cinéphiles (pour une part d'audience de 7,4%). Une autre long-métrage s'impose sur la TNT puisque sur C8, Le Marginal a réuni 718.000 téléspectateurs (3,8% de part d'audience).