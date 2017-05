publié le 12/05/2017 à 09:32

Encore un succès pour TF1. Le lancement de la 15e saison d'Alice Nevers, le juge est une femme a conquis 5,6 millions de téléspectateurs, soit 23% du public devant TF1, selon Médiamétrie. Jeudi 11 mai, la série policière française, avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, s'est positionnée en première place du match des audiences, loin devant le magazine d'enquête et de reportages de France 2, Envoyé Spécial.



L'émission présentée par Élise Lucet a proposé un reportage en immersion dans la campagne d'Emmanuel Macron, le président élu, et un autre sur le sort réservé aux enfants de Daesh. 2,4 millions de curieux ont été séduits, 12,3% du public. Côté foot, le match retour qui a opposé Lyon contre l'Ajax Amsterdam a été diffusé sur M6. Pour cette demi-finale de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à se qualifier malgré sa victoire 3-1. 2,3 millions de personnes ont regardé ce match qui aurait pu porter les Lyonnais vers la finale à Solna (Suède), soit 10% du public.

Enfin, TMC a diffusé l'un des grands classiques de la comédie française : Mais où est-donc passée la 7e compagnie ? de Robert Lamoureux. Ça a été l'occasion pour 2,2 millions de téléspectateurs de (re)découvrir l'aventure de Pitivier, Tassin et Chaudard en mai 1940, soit 9,7% du public.