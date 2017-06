publié le 02/06/2017 à 09:36

TF1 a fait un carton plein jeudi 1er juin. Alice Nevers, le juge est une femme s'impose très largement devant la concurrence : plus de 5,4 millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de la juge d'instruction, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 23,5%. Elle devance de loin la finale de la Ligue des Champions féminine sur France 2, qui a vu le sacre de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. La rencontre de football a rassemblé 2,6 millions d'amateurs de sport, pour une part de marché de 13%. Elle vole de peu la seconde place du match des audiences à M6, qui diffusait Taken 2. Près de 2,1 millions de cinéphiles ont suivi ce film d'action avec Liam Neeson, soit 9,8% du public.



En quatrième marche du podium, on retrouve France 3 et l'épisode pilote de sa nouvelle série à suspens, The Five. Plus d'1,9 million de curieux ont découvert ce programme, ce qui a permis à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 8,5%. Non loin derrière, Le Grand Restaurant qui réunissait sur TMC Louis de Funès et Bernard Blier a conquis 1,1 million d'amateurs de cinéma, soit 5,1% du public.