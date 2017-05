publié le 05/05/2017 à 09:50

La série policière de TF1, Alice Nevers continue de passionner les téléspectateurs. Pour la diffusion des deux derniers épisodes de la saison 14 jeudi 4 mai, celle-ci a rassemblé près de 5,9 millions de fidèles. La chaîne a ainsi enregistré une part d'audience de 24,1%. Elle distance de loin Cauchemar en Cuisine sur M6 : 2,8 millions de passionnés de l'art culinaire ont suivi le programme, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 12,3%.





En troisième marche du podium, se trouve L'Émission Politique sur France 2 avec 2,2 millions de curieux au lendemain du débat de l'entre-deux tours, pour une part d'audience de 10%. Elle est suivie par France 3 et sa diffusion de The Missing, rassemblant plus de 1,7 millions de fidèles. Non loin derrière, en cinquième position du match des audiences, se trouve le film Barbecue, avec Lambert Wilson, Florence Foresti et Franck Dubosc. Le programme diffusé par TMC a conquis plus d'1,6 millions d'amateurs de cinéma, enregistrant une part d'audience de 7,2%.