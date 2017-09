publié le 14/09/2017 à 09:28

Alex Hugo continue de s'imposer dans le cœur du public. Après avoir créé la surprise la semaine précédente en arrivant en tête du match des audiences, la série avec Samuel Le Bihan et Lionnel Astier a renouvelé l'exploit mercredi 13 septembre, malgré une légère baisse. Plus de 4,7 millions de téléspectateurs étaient devant France 2, soit 21,1% de parts d'audience. Elle devance d'une courte tête Esprits Criminels, autre série policière, diffusée sur TF1, qui a rassemblé 4,6 millions de fidèles pour 20% de parts de marché.



Ces deux séries policières creusent l'écart avec les autres chaînes, s'imposant comme les incontestables leaders de la soirée. M6 arrive en troisième position grâce à la diffusion d'un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine : 2,7 millions d'amateurs de cuisine ont suivi les remontrances du chef Philippe Etchebest, permettant à la chaîne d'enregistrer 13,2% de parts de marché.

Non loin derrière, Des racines et des ailes sur France 3 séduit 1,9 million de curieux avec son épisode sur les rois et bâtisseurs depuis Versailles, soit 8,8%. Arte conclut ce match des audiences avec le long métrage Caprice avec Virginie Efira et Anaïs Demoustier, qui a intrigué 975.000 cinéphiles, soit 4,3% de parts d'audiences.