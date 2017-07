publié le 15/07/2017 à 14:30

C'est le rebelle de l'Assemblée. Élu député aux élections législatives de 2017, Jean-Luc Mélenchon mène depuis le groupe de la France Insoumise au Palais Bourbon, n'hésitant pas à s'opposer régulièrement au Président de la République et à son gouvernement. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cette figure politique française.



Né le 19 août 1951, Jean-Luc Mélenchon est Lion ascendant Vierge. Il n’est pas toujours facile de vivre avec deux signes qui se contredisent, on ne peut être soi-même que dans une éternelle lutte entre soi et soi, et cela semble être le cas de Jean-Luc Mélenchon.

En même temps, cela donne une personnalité d’une grande richesse et qui a vécu un certain nombre d’expériences, parfois douloureuses, qui ont façonné un très fort tempérament et accentué le sentiment d’injustice qui lui sert de moteur.



Le Lion aime séduire

Il arrive au Lion de se surestimer et de dire tout haut à quel point il est formidable. Le roi du zodiaque aime séduire, et il se fait souvent remarquer par son allure, par sa prestance. Parfois aussi par son jeu d’acteur, le Lion est un acteur né, qui ne rate pas une occasion de raconter des histoires qui captivent son auditoire.



Néanmoins, chez Jean-Luc Mélenchon son ascendant Vierge vient tempérer ces tendances parce que ce signe est modeste, humble et discret. Des qualités qui n’appartiennent pas au Lion, loin s’en faut. La Vierge a aussi tendance à se sous-estimer et même à entretenir quelques complexes, ce qui n’arrive jamais au magnifique Lion : quoiqu’il se passe, il s’aime. Mais Jean-Luc Mélenchon a bel et bien un ou des complexes, qu’il cache soigneusement et, il faut le dire, avec beaucoup d’habileté. C’est une question de dignité pour lui, et là c’est le Lion qui parle.

Un rebelle et un révolutionnaire

En plus du signe et de l’ascendant, qui sont les bases de la personnalité, il faut lui ajouter chez Jean-Luc Mélenchon un élément très important et que l’on retrouve aussi dans le thème de Lionel Jospin et d’Alain Juppé : Saturne à l’ascendant. C’est un facteur d’ambition certes, de certitudes sur soi-même mais aussi de rigidité. Une rigidité qui peut causer parfois de gros dégâts parce qu’on s’obstine à ne jamais lâcher prise.



Autre élément important : Uranus se trouvant au zénith de son thème, Jean-Luc Mélenchon est un rebelle, un révolutionnaire. Il veut changer le monde mais il se rebelle autant contre lui-même que contre le système, quel que soit ce système.

Jean-Luc Mélenchon, un homme très provoquant

C’est la mécanique même du système qui le met hors de lui et qui fait de lui quelqu’un d’extrêmement provocant. Et il n’aurait pas l’impression d’exister s’il ne provoquait pas. Jean-Luc Mélenchon sait très bien que cela peut se retourner contre lui, il en a fait plusieurs fois l’expérience mais qu’importe. Le Lion a de la classe et se doit de gagner ou de perdre avec panache.



Toutefois, il arrive que les astres lui rappellent que la vie est profondément injuste et qu’il est une victime. Un statut qu’il entretient volontiers parce qu’il lui permet de s’identifier à ceux que la vie ne gâte pas et, en bonne Vierge, de tout faire pour les aider.



Toutes les semaines, Christine Haas dresse le "portrait astro" d'une personnalité qui fait l'actualité.



Retrouvez également votre "portrait astro".