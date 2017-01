Astrologie dans La Curiosité

Tout sur l'astrologie, le manuscrit de Voynich et l'histoire du Reggae.La Curiosité Est Un Vilain du 2 janvier 2017.

Crédit : themeastro.net Astrologie

par Coralie Lutinier publié le 02/01/2017 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Tout sur l'astrologie

Bienvenue en 2017 !

Et pour bien commencer, on se passionne pour l’astrologie...comment devient-on astrologue ? Que signifie notre signe ? En quoi les planètes ont-elles une influence ?



Toutes les réponses avec avec l’astrologue la plus célèbre de France : Christine Haas !



Horoscope 2017

Le manuscrit de Voynich

On vous raconte l’histoire d'une énigme que personne n’a réussi à déchiffrer depuis sa découverte en 1912... Un livre écrit dans un langage qui semble codé, avec des illustrations indéchiffrables. On l’appelle le manuscrit de Voynich, il contient peut-être le secret de la pierre philosophale…

Pour lever le voile nous recevons Cyrielle Lemoigne-Tolba et Gaëlle Renouvel, rédactrice en chef adjointe et journaliste pour le magazine Ca m’intéresse Histoire, qui publie un article sur ce mystère, en partenariat avec RTL.

ça m'intéresse Histoire

Le reggae

On commence l'année cooooooooool....on vous raconte l'histoire d’une musique née sur une petite île des Caraïbes, un rythme devenu planétaire, le reggae…On vous fait découvrir son origine et le destin de celui qui en est encore aujourd’hui l’icône, Bob Marley avec Laurent Lavige.





Laurent Lavige est co-auteur,avec Carine Bernardi, du livre Tendance Rasta publié aux éditions 10-18.