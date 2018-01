Arnaud Tsamère fait son entrée aux Grosses Têtes

Un prénom de plus en plus rare à Paris

publié le 17/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui est le meilleur remède à l’exode rurale depuis 60 ans.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui était debout dans les avions qui est maintenant debout sur scène et qui assoit son succès.

…Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête dont le costumes 3 pièces est jeans, perfecto, lunettes.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête dont le pèse-personne ne peut plus peser personne.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête pour qui Vichy, Evian et Vittel sont des destinations possibles pour un « rendez-vous en terre inconnue ».

… Jean-Jacques Peroni



Une Nouvelle Grosse Tête humoriste, comédien, que vous voyez désormais sur le canapé rouge de Michel Drucker, il vient essayer ici les fauteuils de la même couleur.

… Arnaud Tsamère

Laurent Ruquier

