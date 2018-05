Arnaud Ducret et Alice David dans A La Bonne Heure

publié le 03/05/2018 à 12:30

Après Amitiés sincères et Tout schuss, Monsieur Je-sais-tout est le troisième long-métrage de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard. Adapté du roman d'Alain Gillot intitulé La Surface de réparation, le film traite avec humour de la relation entre un entraîneur de foot et un adolescent autiste Asperger. Le duo de réalisateur a choisi Arnaud Ducret pour incarner le rôle principal. Au casting également : Alice David, déjà vue dans Les Profs et la saga Babysitting. Le film sortira en salles le 9 mai prochain.

"Monsieur je-sais-tout" de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard

L'histoire : Vincent Barteau (Arnaud Ducret), 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

> "Monsieur je-sais-tout" - Bande-annonce

