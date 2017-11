Arbres et navigateur dans La Curiosité

publié le 24/11/2017 à 13:14

Première partie : L'intelligence des arbres

On les croyait immobiles et solitaires… En fait,les arbres sont très famille et adorent les copains, ils communiquent entre eux, s'occupent de leurs enfants et tombent même amoureux...Finalement,les arbres nous ressemblent.

Les arbres livrent enfin leurs secrets et c'est Frédéric Hendoux,botaniste, directeur du conservatoire botanique du bassin parisien qui nous les révèle.



à lire : Les arbres amoureux ou comment se reproduire sans bouger paru aux éditions Salamandre.

Les arbres amoureux ou comment se reproduire sans bouger

Deuxième partie : Les aventures d'Armel Le Cléac'h

Armel Le Cléac'h est un marin, un aventurier, il a remporté le dernier Vendée Globe en établissant un nouveau record de l'épreuve : faire le tour du monde en 74 jours, comment est-ce possible?

Armel le Cléac’h nous raconte !



à lire : Le Prix de la victoire paru chez Robert Laffont



Le Prix de la victoire