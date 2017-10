Après le rap, Diam's se lance dans... la papeterie

publié le 26/10/2017 à 09:55

Énième reconversion pour Diam's. Après avoir renoncé à sa carrière musicale en 2012 pour se consacrer à sa foi, l'ex-rappeuse opte désormais pour un changement professionnel drastique et surprenant. Lassée par le strass et les paillettes, l'interprète de La Boulette découvre aujourd'hui l'univers bien plus feutré de la papeterie, révèle le magazine people Voici.



Mariée et mère de deux enfants, Mélanie Georgiades - de son vrai nom - a lancé sa marque Mel by Mel avant d'ouvrir dès le mois de décembre sa boutique officielle. En tête de gondole de sa nouvelle griffe : un notebook et un agenda garni de citations et textes inédits de l'artiste.



Une partie des profits dégagés par Mel by Mel devraient servir à financer son association Big Up Project qui vient en aide à des orphelinats en Afrique, indique Voici. Et Diam's ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a d'ores et déjà indiqué sur Twitter que de nouveaux produits suivront "dans des univers tels que le prêt-â-porter, les accessoires de mode et la décoration".

Je suis heureuse de vous présenter les premiers produits de ma marque #MelByMel (1/9) https://t.co/AC20ItTPlT — Mélanie (Diam's) (@melanie_diams) 24 octobre 2017