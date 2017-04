Appliquera-t-on en janvier prochain la retenue à la source ?

publié le 09/04/2017 à 12:30

A quelques jours du premier tour des élections présidentielles, Yves pose cette question à Philippe : Pourquoi le nouveau président n'aura-t-il pas de majorité parlementaire ? Ludovic a composé le 3210 pour savoir si la retenue à la source sera bien appliquée, comme prévu, en janvier prochain ?

Enfin, Laurent s'interroge sur l'avenir du téléviseur : Le téléviseur de demain rendra-t-il plus de services que celui d’hier ? Philippe lui répond.

Philippe Chevallier "Les français et moi"

Philippe Chevallier publie son premier livre, "Les français et moi" aux éditions Flammarion. Florilège de ses chroniques drolatiques !

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale.



Philippe parlera entre autre d'un palace suédois qui rembourse un voyage de noces si le couple divorce dans les 2 ans, et de l'artiste Abraham Poincheval qui va couver des oeufs pendant 21 jours.

Franck Riester, député maire de Coulommiers

Ce week-end se tient la 50ème édition de la foire aux fromages et aux vins de Coulommiers. Le député maire, Franck Riester, nous parlera notamment du brie de Coulommiers qui se bat pour obtenir l'appellation d'origine protégée !



