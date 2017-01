Anthony Kavanagh: "La France que j'aime n'est pas représentée à la télévision"

Le comédien signe un retour en force sur scène et fait un état des lieux de la télévision en France. Décapant et instructif.

Jade, Anthony Kavanagh, Eric Dussart

publié le 07/01/2017 à 13:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Anthony Kavanagh est solaire. Dès son entrée dans le studio 4 de RTL, il irradie le public de sa bonne humeur. Oui, il fait partie de ces rares artistes sincèrement philanthropes et généreux. Ce qu'il abhorre ? L'intolérance. Et son dernier spectacle Show Man est un hymne à la vie. Drôle et émouvant à la fois, il fait appel à tous ses talents: l'humour, la chanson, la comédie, la danse. Car Anthony Kavanagh est un artiste complet à l'anglo-saxonne. Il importe en France un savoir-faire que personne ne détient, la capacité d'animer un Late night show tels ses homologues Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, ou encore Harald Schmidt en Allemagne.



C'est un genre qui l'intéresse tout particulièrement: "Un vrai Late night, ça pourrait me plaire. Et si M6 me propose le SNL, je dis tout de suite oui !". Il est en revanche moins convaincu par la possibilité d'exercer ses talents sur France Télévisions: " Ils disent oui on veut cette folie puis dès qu'on arrive chez eux c'est ferme ta gueule, tu vas attacher tes cheveux, tu peux les défriser et enlever ta boucle d'oreille. A TF1, ils ont le mérite d'être honnêtes, tu fais de l'audience t'es leur meilleur ami, sinon t'es viré."



Mais ce qui attriste le plus le québécois installé depuis plusieurs années en Suisse (son épouse et ses enfants sont suisses), c'est le manque de diversité à la télévision française."La France que j'aime, qui est une mosaïque, n'est pas assez représentée à la télévision. Il n'y a pas assez de femmes, ou trop qui on des seconds rôles, il y a un côté trop macho, elles sont potiches. On ne voit pas d'asiatiques, de handicapés, on ne voit pas la vraie France", constate-t-il.



A travers des souvenirs télé tordants et des anecdotes savoureuses comme ce moment où des touristes l'ont confondu avec Bob Marley (c'est lui qui leur a appris sa mort), Anthony Kavanagh accompagne Eric Dussart et Jade dans le décryptage de la télévision de la semaine.



Rendez-vous dès 13H30 sur RTL pour On refait la télé et dès 14H00 pour le replay et les vidéos. Au nom de toute l'équipe, une excellente et heureuse année à vous !



Bonne écoute de la télé sur RTL !