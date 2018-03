publié le 15/03/2018 à 20:09

Elle va immortaliser Emmanuel Macron pour Vanity Fair. Portrait d'Annie Leibovitz, photographe des stars et star des photographes. Si t'as pas été photographié par Leibovitz, t'as raté ta vie. Elle les a tous eus : les Obama, Elizabeth II, les Stones... Certains de ses clichés sont devenus des icônes. Demi Moore enceinte de huit mois et totalement nue, John Lennon, nu lui aussi, enlaçant Yoko Ono dans son lit, au matin même de son assassinat...



Mais aux clichés iconiques, elle préfère les clichés ironiques, comme cette photo d'un Donald Trump grotesque, voiture de sport, jet privé, et Mélania enceinte en bikini doré. Le style Leibovitz, ce sont des images très contrastées et des mises en scène à grand spectacle. Une machine volante pour Angélina Jolie. Un aquarium géant pour Kate Winslet.

À chaque fois, des heures et des heures de préparation, une armada d'assistants, d'accessoiristes. Et des budgets délirants. Un portrait signé Leibovitz, c'est 100.000 dollars. Une journée de travail, 250.000. Cela ne l'a pas empêchée de se retrouver au bord de la faillite en 2009, avec une dette de 24 millions de dollars.

Photographe des stars, mais pas amie des stars

Et sur les plateaux, généralement, l'ambiance est tendue. Car Leibovitz n'est pas commode. C'est une perfectionniste : "Brillante, passionnée, obsessionnelle... Mais jamais facile", c'est ce que dit l'une des journalistes de Vogue. Elle reconnait elle-même que c'est usant pour les autres, mais elle ne cherche pas à plaire.



Capable de demander à la reine d'Angleterre de retirer sa tiare, parce que ça fait trop guindé, ou de poser un lapin à Kanye West et Kim Kardashian la veille de leur mariage. Directe, limite rude, la dame de fer balade son mètre 80 dans des vêtements sans charme et ne se maquille jamais. Son appareil fait barrière entre elles et les autres. Photographe des stars, mais pas amie des stars. Elle n'aime pas le mélange des genres.



En fait à part la photo, il n'y a qu'une chose qui compte : sa famille. Elle est toujours restée proche de ses cinq frères et sœurs. Ils l'ont soutenue quand elle a voulu des enfants. Car c'est à 51 ans qu'elle est devenue maman, une petite fille d'abord, puis trois ans plus tard, des jumelles nées d'une mère porteuse. Entre temps, elle a perdu coup sur coup l'amour de sa vie, la romancière Susan Sontag, et son père, Sam Leibovitz.



Sam et Susan, c'est le nom des jumelles. Elle a photographié la longue agonie de Susan. Comme un exorcisme. Mais ses filles, elles ne les photographie plus. Les gamines refusent. Elle se contente donc de collectionner les têtes connues. Consciente d'être devenue, finalement, une pièce de plus dans la grande machine à fabriquer les stars.

