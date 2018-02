Anne Parillaud dans A La Bonne Heure

publié le 15/02/2018 à 12:50

Anne Parillaud est de retour au théâtre : elle est à l’affiche du Lauréat, au Théâtre du Montparnasse à Paris.



Dans cette adaptation du célèbre film américain Le Lauréat (The Graduate), sorti en 1967, Anne Parillaud interprète Mrs. Robinson, la « cougar » la plus célèbre du cinéma : une alcoolique mondaine qui séduit le jeune fils d'un couple d'amis.



Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock rentre en Californie pour fêter son succès en famille. A 21 ans, il a tout pour envisager un avenir radieux et pourtant quelque chose cloche…

Lors de la party organisée par ses parents en son honneur, Mrs Robinson, une amie de la famille, alcoolique notoire et ayant plus de deux fois son âge, s’offre à lui avec autant de soudaineté que de désinvolture.

S’ouvre alors devant lui une porte dont il ne sait s’il s’agit d’une issue de secours ou d’une voie sans issue.

Une comédie de mœurs sur l’Amérique des années 60 aussi drôle que touchante.



L'adaptation française – après celle de Terry Johnson à Londres en 2000 et à Broadway en 2002 – est signée Christopher Thompson et mise en scène par Stéphane Cottin.

Le Lauréat Crédit : Théâtre Montparnasse

"Le Lauréat" au Théâtre du Montparnasse à Paris.

