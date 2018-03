Andréa Ferréol est l'invitée de Stéphane Bern

publié le 28/04/2016 à 10:00

"La passion dans les yeux", aux éditions de l'Archipel

Andréa Ferréol est une femme qui a du caractère. Pourtant, elle a accepté d’un homme ce qu’elle a refusé à tous les autres : subir ses caprices et désirs, mettre de côté ses projets pour se rendre à tout moment disponible, devenir son esclave… par amour.

Cet homme, la passion de sa vie, c’est Omar Sharif, qu’elle rencontre en 1984. Une liaison secrète, qui se transformera en amitié amoureuse, et durera jusqu’à la disparition de l’acteur, en juillet 2015. Elle la raconte pour a première fois dans cette autobiographie. Andréa a connu le succès dès 1973 en incarnant la plantureuse héroïne de La Grande Bouffe, de Marco Ferreri, dont elle dévoile les coulisses de tournage. Elle raconte les metteurs en scène célèbres pour qui elle tourna : Fassbinder, Comencini, Mocky, Schlöndorff, Scola, Greenaway… Ses rôles au théâtre, à la télévision. Et ses partenaires : Burt Lancaster, Mastroianni, Delon, Noiret, Belmondo, Gassman, Bud Spencer, Marielle, Depardieu… C’est aussi la femme, sa vie, ses parents et amis qui sont tour à tour évoqués dans cette autobiographie.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Joelle Goron pour un tour d'actualité. Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène. Régis Mailhot vient de publier " Reprise des hostilités" aux éditions Albin-Michel.

livre régis mailhot - reprise des hostilités

Voici quelques exemples des hostilités de Régis Mailhot :

EELV (Europe Écologie-Les Verts) : complément alimentaire pour socialistes anémiés. Le socialisme est à l’écologie ce que le nucléaire est à l’énergie : la seule filière d’avenir.

Inrocks (Les) : Télé Z des bobos. Produit culturel destiné à des gens qui votent à gauche, mais vivent dans des apparts de droite.

Promotion Voltaire : les copains d’abord. Du philosophe, ils n’ont malheureusement gardé que le nom et pas les lumières.

Twitter : Agence France Tweet. Doudou de Cécile Duflot, livre de chevet de Nadine Morano, journal intime de Valérie Trierweiler et raison d’exister d’un grand nombre de journalistes en manque de rédactions.

