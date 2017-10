André Dussollier dans A La Bonne Heure

publié le 16/10/2017 à 12:30

Il commençait à nous manquer ! Après de longs mois d'absence à cause d'une chute sur scène, André Dussollier est enfin de retour. Le comédien reprend son rôle dans Novecento, le conte musical d'Alessandro Barico, actuellement au Théâtre Montparnasse à Paris. Ce spectacle lui avait permis de remporter le Molière du meilleur comédien en 2015.

"Novecento" avec André Dussollier

L'histoire : Novecento naît en 1920 sur un paquebot. Abandonné sur un piano il est élevé par l’équipage et ne connaît pas d’autre univers que la mer. Il joue au piano tous les airs qu’il entend, il enthousiasme les foules, fascine, intrigue. Il est un phénomène pour tous ceux qui l’écoutent ! Il devient le plus grand pianiste au monde, on l’incite à descendre mais jamais il ne mettra un pied sur la terre : un clavier trop grand pour lui…

Découvrez la bande-annonce du spectacle :

> "Novecento" - Bande annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande