Alexis Michalik et Frank Delay dans A La Bonne Heure

Alexis Michalik : il triomphe avec sa pièce "Edmond" !

Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, Alexis Michalik, metteur en scène aux 8 Molières, revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, qui triomphe depuis septembre dernier avec ses douze comédiens sur la scène du Théâtre du Palais-Royal, se joue à guichets fermés et sera prolongée au moins jusqu'à décembre 2017.

"Edmond" d'Alexis Michalik au Théâtre du Palais-Royal

L'histoire : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Frank Delay au Festival d'Avignon

Frank Delay est à l'affiche de Si j'avais un marteau de Mythic et Hugo Rezeda, une comédie rythmée, sans temps mort, qui revisite les ficelles du Vaudeville en les dépoussiérant. Une caricature gentille du théâtre de Boulevard, en hommage aux grandes pièces qui ont fait le succès du genre.

"Si j'avais un marteau" de Mythic et Hugo Rezeda, avec Frank Delay

Comment se débarrasser d’une maîtresse collante, d’un voisin envahissant et d’une famille que l’on croyait oubliée mais qui refait surface lorsque votre fiancée rentre de voyage et souhaite se retrouver seule , seule avec vous alors que son appartement affiche complet ?



Une seule solution, il faut ruser. Et tant pis si les mensonges s’accumulent, plus absurdes les uns que les autres, obligeant des tours et des détours compliqués. Le but est de virer tout le monde dans les plus brefs délais.



Arnaud (Frank Delay) dirige une petite société de cosmétiques pour hommes. Olivia, héritière d’une chaine de magasins et unique cliente de la société d’Arnaud, est devenue sa maîtresse. Par peur d’être ruiné, Arnaud n’a jamais osé lui avouer qu’il vit depuis quelques années avec Catherine, une charmante hôtesse de l’air. Aujourd’hui, il se trouve dans une situation délicate. Alors que Catherine rentre dans quelques heures, Olivia s’éternise. Pire, elle veut s’installer. Et plus Arnaud va s’évertuer de vider l’appartement, plus le destin va s’amuser à le remplir. Anthony, le petit frère oublié dans sa Vendée natale a décidé de venir se rappeler à lui, bientôt suivi par leur mère totalement déjantée. Et l’aide de Marco, le voisin de palier homo ne sera pas des plus efficaces pour virer tout le monde avant l’arrivée de Catherine.



La comédie se jouera aux Feux de la Rampe à Paris les 3 et 4 juillet prochains. La troupe de Si j'avais un marteau sera ensuite au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet avant de revenir à Paris et de s'installer au Théâtre de l'Apollo en septembre.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

